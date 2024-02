Pallanuoto. Sosta provvidenziale. I granchi di Monza aspettano i “cugini“

Il turno di sosta arriva al momento giusto. Così il Nuoto Club Monza avrà più tempo per preparare al meglio la sfida con il Cus Geas Milano, derby che vale una fetta di qualificazione ai playoff. I granchi, oltretutto, pur giocando virtualmente in trasferta, potranno contare sull’appoggio della propria tifoseria. L’impianto di gioco casalingo del Cus Geas, infatti, è proprio il Centro Natatorio Pia Grande, cioè lo stesso del Ncm. L’appuntamento, quindi, è fissato alle 12.15 di sabato 2 marzo nella piscina di via Murri. La prima giornata del girone di ritorno darà al settebello monzese anche l’opportunità di dimenticare il beffardo pareggio per 7 a 7 con il Waterpolo Metanopoli. La vicecapolista, protagonista di una partenza devastante, era agganciata e poi superata da Monza al termine di un incontro mai prevedibile. Gli ospiti riuscivano comunque ad agguantare il pareggio nel finale. Un capolinea amaro per la truppa schierata da Stefano Ingegneri che, grazie al successo, avrebbe fatto un passo in avanti nelle gerarchie del Girone 1. Monza, invece, al momento si deve accontentare della quinta piazza a quota 15 punti. Davanti al settebello monzese navigano Piacenza (22), Metanopoli (20), Vicenza (17) e Cus Geas Milano (16). Monza, perciò, con i “cugini“ del Cus Geas, battuti per 10 a 7 all’andata, dovrà tentare un altro abbordaggio vittorioso per piazzare il sorpasso in classifica. Un’operazione che dovrebbe essere agevolata dal rientro del bomber Alberto Mazza, fermo da due turni per squalifica.

Gianni Gresio