Pallanuoto. Swim Project Codigoro serve il bis. Battute Bolzano e Verona in volata

Week end da incorniciare per la Swim Project Codigoro, poiché nel campionato di Promozione ha battuto l’Asd Bolzano per 17 a 4 mentre nella categoria ragazzi si è imposta a Verona 12 a 11. Per la squadra di Promozione di mister Vecchiattini è stata la prima vittoria casalinga nonostante una partenza brillante, poiché alla fine del primo tempo la Swim Project era avanti di 5 a 0 con i gol di Zampieri e Ferro su rigore e di nuovo Ferro da posizione boa, Drago e De Santis. Nel secondo quarto continua la striscia positiva con un parziale di 4-1, dove trovano la rete: Ferro con una doppietta in apertura e una doppietta di Cazzola. Codigoro continua a subire tante espulsioni ma anche in inferiorità numerica riesce a difendere bene e lascia solo un goal ai Bolzanini. Il giovane Febo, tra I pali, salva diverse volte la sua squadra, parando i tiri ospiti. La marcia per la vittoria prosegue anche negli ultimi due quarti e la gara termina, davanti al pubblico di casa con uno schiacciante 17 a 4. Nella categoria Ragazzi, viene espugnata Verona col goal vittoria del capitano Pavanati a 24 secondi dallo scadere. Partita non facile per i giovani di mister Armari. Primo quarto giocato sfruttando ripartenze ed entrate che si conclude con il punteggio di 1 a 4 per Swim Project. Gli avversari rientrano sul 7 a 7, ma il finale è dei codigoresi.

c.c.