Pallanuoto Tolentino, la squadra Allievi alle finali nazionali

Per la Pallanuoto Tolentino è terminata con un terzo posto la fase regionale del Campionato maschile Allievi (nati 2008 e seguenti), alle spalle di "Lrn" Perugia e Vela Ancona. Il buon piazzamento ha permesso ai ragazzi di coach Ronconi di strappare la qualificazione - nell’ambito del Comitato Marche-Umbria - per gli ottavi di finale nazionali che si svolgono (suddivisi in 8 concentramenti) domenica e lunedì. La giovane squadra di Tolentino è impegnata nella piscina di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, dove affronterà le compagini di Verona, Ondablu Pallanuoto Formigine e Orobica. La formazione tolentinate è composta da Kumar Kirat, Francesco Cetraro, Lorenzo Molini, Samuele Spè, Damiano Riccio, Daniele Pieroni, Matteo Pisani, Massimo Spernanzoni, Alessio Antonelli, David Marchetti, Nicholas Sebastian Vitale, Daniele Farinelli, Gustavo Luciani, Marco Santecchia, Leonardo Montecchiari, Matteo Nardi, Leo Salvatori, Francesco Salvucci. L’allenatrice è Sara Ronconi, coadiuvata dal coach in seconda Federica Cartuccia.

m. g.