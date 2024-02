Pallanuoto. Tutte in acqua. Esordio Coopernuoto

Con l’inizio del campionato di Promozione Regionale, in realtà allargato anche alle Marche, si completa il programma della pallanuoto maschile modenese, che per la prima volta in stagione vede veramente tutte le squadre della nostra provincia in acqua: nel torneo regionale, esordisce infatti la Coopernuoto Carpi ’2’, allestita dalla società carpigiana per poter far fare esperienza ai ragazzi più giovani, impegnata a Pesaro contro il Pian del Bruscolo. In serie C, la prima squadra della Coopernuoto sarà invece impegnata in casa alle 20 alla Campedelli, dove arriva un Fermo molto accreditato, in grado di verificare le ambizioni dei ragazzi di Max Caprara: trasferta marchigiana invece per il Penta Modena, che prova a allungare la serie positiva affrontando ad Ancona una Jesina che fino ad ora ha sofferto molto più del previsto. Nell’altro girone, alle 20 alla Melato di Reggio Emilia, l’Onda Blu Formigine gioca un vero e proprio spareggio salvezza contro i trevigiani del Preganziol: in palio tre punti decisivi nella lotta per non retrocedere, che i formiginesi vogliono a tutti i costi portare a casa. m.c.