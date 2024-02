PallaNUOTo. Ufficializzato il torneo di promozione maschile. Saranno sei le formazione ai nastri di partenza

Mancava ancora un tassello al definitivo decollo della stagione della pallanuoto emiliano-romagnola, colmato dall’ ufficializzazione, da parte del Comitato regionale della Federazione, del torneo di promozione maschile. Il torneo, gravato da mille problemi, e da un livello tecnico innegabilmente basso, quest’anno comprende sei formazioni, un numero abbastanza alto rispetto agli ultimi anni, ma condizionato dal fatto che la metà delle formazioni al via, Coop Parma, Reggiana e la carpigiana Coopernuoto, sono seconde squadre di club di Serie C, e non potranno lottare per la promozione.

Saranno quindi solo la Pol. Riccione, i marchigiani del Pian del Boscolo, ed il Romagna Forlì, a lottare per un posto nella C della prossima stagione, da dove si spera non scendano squadre della nostra regione.

Si parte nel prossimo week end, ma il calendario è già un florilegio di partite spostate, o da calendarizzare per l’ indisponibilità di ’acqua’ ed arbitri, ormai uno dei problemi maggiori del settore.

m.c.