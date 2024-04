Pallanuoto Uisp. Gli Under 19 trionfano . Sono al secondo posto

Risultati in agrodolce per la Pallanuoto Siena Uisp. A Cecina gli Under 19 hanno battuto 8-11 i padroni di casa, in una gara in cui hanno saputo imporre il proprio gioco. "Una grande prestazione in un campo molto difficile e contro una squadra forte e ben organizzata – ha detto mister Mancini –. C’è stato qualche errore nella gestione dell’emotività alla fine, ma non abbiamo nulla da rimproverarci". Con questa vittoria, la Pallanuoto Siena Uisp è salita al secondo posto nel campionato regionale, con 12 punti. Passando agli Under 14 il Siena Nero si è dovuto arrendere al Pontassieve, 11-10: "La squadra è stata molto compatta e brava – le parole di Davide Damiani –. Nonostante la delusione il gruppo è rimasto unito, segno che il nostro lavoro è anche umano". Il Siena Bianco nulla ha potuto contro il Lucca che ha vinto 31-1. "I ragazzi non si sono risparmiati, lottando come leoni fino all’ultimo secondo", ha affermato Monica Vegni.