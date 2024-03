Pallanuoto: weekend in chiaroscuro. La De Akker di Mistrangelo cade a Trieste. Rari Nantes, pari spettacolo. Ko la President

Un pari e due ko. Fine settimana solo in parte positivo per le formazioni bolognesi di pallanuoto. Trasferta giuliana amara per la De Akker. Nella terza giornata del Round Scudetto di serie A1 maschile, la formazione di Federico Mistrangelo cade superata 9-12 dal Trieste padrone di vasca. Bene nel primo tempo chiuso avanti 1-2, sotto all’intervallo 4-3 con il secondo parziale che permette ai giuliani di girare la sfida, la De Akker cede alla distanza nei confronti della formazione padrona di casa, ma lo fa con l’onore delle armi. Finisce invece con uno spettacolare 6-6 il confronto tra Rari Nantes e Orobica, valido per la sesta giornata del campionato di serie A2 femminile. Sfida dalle mille emozioni quella giocata allo Sterlino tra le prime due della classe, con la Rari Nantes che avrebbe meritato qualcosa in più non fosse stata fermata dalla sfortuna, dalla bravura del portiere ospite e da qualche topica arbitrale. Di Lepore e Marchetti, con una doppietta a testa oltre ai centri personali di Toth e Redaelli le reti della Rari Nantes.

Non bastano 6 reti di Marciano alla President per evitare il ko interno con Chiavari. In serie A2 maschile la formazione di Furio Veronesi cade 9-12 alla Longo coi liguri e si vede staccare in fondo alla classifica dalla Plebiscito Padova vittoriosa.