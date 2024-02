Pallavolo - Campionato regionale femminile. L’Ariete punta alla serie C. Sfida con Flora Buggiano

Torna in campo l’Ariete nel campionato regionale femminile di serie D. La Pallavolo Prato dopo il successo dell’ultima giornata riprende la corsa verso la promozione in serie C. Le ragazze guidate da coach Andrea Picchi domani saranno impegnate in casa dell’Am Flora Buggiano (21.15, palazzetto dello sport Moro, arbitro Botrini). Con questo match per il Pvp inizia il girone di ritorno. L’avversaria non è impossibile, alla luce della vittoria netta delle pratesi all’andata e di un Buggiano lontano in graduatoria dalle pratesi. L’obiettivo sono i tre punti per continuare ad alimentare il sogno promozione. La rosa dell’Ariete Ppv: Ricci, Massai, Torri, Oliverio, Ramalli, Romagnoli, Gerl, Ruini, Mattei, Talmaciu, Berti, Bacco, Ferri. Spostandoci alla serie C maschile, il Vintage Volley riprende la sua corsa tra le mura amiche. La truppa di coach Andrea Francesconi affronta domani (ore 21, palazzetto di San Paolo, arbitri Neri e Innella) il Baglini Ascensori Migliarino. Gara, almeno sulla carta, quasi proibitiva contro una delle grandi protagoniste del massimo torneo regionale. Vista la recente sfida nel recupero per Migliarino non sarà una passeggiata e per la truppa pratese c’è qualche speranza in più di poter sbloccare la classifica. Senza un repentino cambio di passo nel girone di ritorno, il Vintage Volley rischia una retrocessione anticipata.