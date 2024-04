Pallavolo. Kabel, una sfida da dentro o fuori

Altro derby per la Kabel. Si gioca oggi alle 18 al Gramsci Keynes (arbitri Natalini e Benigni) e il Volley Prato ospita la Ies Mv Tomei Livorno per il match valido per il campionato di serie B maschile nazionale. È una gara da dentro o fuori. In palio ci sono tre punti che valgono la speranza di rimanere in categoria. Squadre separate da appena un punto in classifica ma quello che conta sono soprattutto i punti che le separano da Foligno e Anguillara e quindi da coloro che attualmente stanno battagliando per un posto salvezza. Distanze ancora importanti, per accorciare le quali serve solo vincere. Tomei è reduce dalla sconfitta casalinga con Castelfranco. Prato, invece, che viene dal derby vinto contro la Sestese. Stati d’animo diversi ma obiettivi comuni per due formazioni che nelle ultime tre sfide in categoria hanno dato vita a gare accese, divertenti e dove ha sempre avuto la meglio la Kabel.

In serie C maschile, gara casalinga per la Kabel impegnata alle 18 alla palestra di Maliseti contro il Colle Volley.