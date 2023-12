Pallavolo. La Kabel pronta per Modena. L’under 19 alla Winter Cup

La Kabel sbarca alla Moma Winter Cup 2023. Il Volley Prato sarà ancora protagonista nella prestigiosa manifestazione organizzata dalla scuola di pallavolo Anderlini di Modena. Il torneo internazionale, giunto alla quattordicesima edizione, ospiterà, tra maschile e femminile, ben 188 squadre portando nella città emiliana circa 6.000 persone. Un evento nazionale e internazionale prestigioso che vale sempre la pena di essere vissuto perché consente ad ogni squadra di mettersi alla prova con le migliori scuole di volley nazionali e non solo. Il Volley Prato partecipa a questa edizione 2023 con la propria formazione Under 19 che sarà guidata in panchina da Mirko Novelli. L’obiettivo è quello di mettersi in luce, andare il più avanti possibile e confermare una tradizione che vede la Kabel fra i migliori vivai sul palcoscenico italiano. Un torneo, quello che interessa la Kabel, che vedrà al via 28 squadre divise in sette gironi con Prato che nella prima fase incontrerà Anderlini, Ostiense e Parella Torino. Questa l’esatta composizione del girone F del torneo Under 19: Kabel Volley Prato, Volley Parella Torino, San Paolo Ostiense, Enjoy Anderlini. L’esordio è fissato dalle sfide contro Anderlini e San Paolo Ostiense alla palestra comunale San Cesario. Oggi ci sarà poi il match contro il Volley Parella Torino.