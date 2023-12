Pallavolo Le ragazze allenate da Toracca chiudono il girone a punteggio pieno. Dieci vittorie, en plein per l’Under 18 della Robur

"En plein" per la formazione femminile Under 18 della Robur Massa che, superando il Lunigiana Volley per 3-1 (parziali 14/25, 20/25, 25/12, 23/25) nell’ultima gara, ha concluso la regular season con 10 vittorie su 10 lasciando per strada soltanto 3 set. "Abbiamo concluso il girone da imbattuti con il massimo dei punti in classifica – commenta il coach Alessio Toracca – e questo ci da la possibilità di giocare i quarti di finale in casa così come l’eventuale semifinale di ritorno, visti i risultati degli altri gironi. Sapevo che non sarebbe stato facile approcciare questa gara ormai privi di obiettivi".

"Anche se con diverse assenze – continua Toracca – avevo chiesto impegno e dedizione ma la lentezza nel gioco ci ha un po distratti. Non sono soddisfatto per come abbiamo affrontato il match ma ci portiamo a casa lo stesso questo decimo successo consecutivo che ci dà sicuramente morale e convinzione per affrontare la fase più calda del torneo. Il periodo natalizio arriva nel momento migliore per permettere al gruppo di lavorare con più serenità e concentrazione. Non vediamo l’ora di rientrare sul campo per dimostrare il nostro valore ai playoff".

Questo il roster dell’ultima sfida: Ambrosini, Zollini, Seni, Gentile, Della Bona, Lazzoni, Ricci, Piccini, Spediacci, Grassi, Bigarani e Gallina (L).