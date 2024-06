Palmaria Island, pronti via. Sfida nelle acque dell’isola

Non solo gare e preparazione in piscina: per la Rari Nantes Spezia e tanti amanti del fondo e del mezzofondo, questa disciplina si esprime al suo meglio anche in acque libere. E per onorare una tradizione ormai consolidata nello Spezzino, torna anche quest’anno la Palmaria Island, gara organizzata dal club del presidente De Luca che si terrà domani giugno nelle acque antistanti l’isola e Porto Venere, con un alto tasso di agonismo e di spettacolo. "Quest’anno – raccontano dalla cabina di regia – il percorso sarà di 3,5 km: non faremo il giro perché lo scorso ci sono state delle difficoltà, soprattutto nella rotta fra Torre Scola e il capo dell’isola di fronte al Tino. Così, per assicurare ai partecipanti il massimo della sicurezza, riprenderemo il tracciato del 2019 con partenza dal Pozzale e arrivo davanti al bar Doria a Porto Venere". Si preannuncia un’alta adesione: gli atleti iscritti, che cercheranno di salire sul primo gradino del podio – occupato nel 2023 dall’atleta della Rari Niccolò Ricciardi, che vinse anche la Coppa Byron in un’annata per lui magica – sono intorno ai 200, numero che gli organizzatori prevedono cresca ulteriormente negli ultimi giorni prima dello start. E per gli spettatori ci sarà da lustrarsi gli occhi: si sono già iscritte la medaglia olimpica Rachele Bruni e altre campionesse con partecipazioni e medaglie fra Europei e Italiani giovanili e assoluti quali Sofie Callo, Silvia Ciccarella, Giulia Salin, Iris Menchini.

"Ci saranno un totale di circa 60/70 atleti agonisti e potrebbero arrivare sorprese anche sul fronte maschile dopo le convocazioni per gli Europei. Sarà una gara di livello altissimo, che si conferma capace di esercitare forte appeal sugli agonisti. Si partirà alle 12 dal Pozzale e i primi arriveranno intorno alle 12.40" spiegano dal club. Ingente lo spiegamento per la sicurezza degli atleti: Guardia Costiera, Cnes, Guardia di Finanza, Comsubin, Vigili del Fuoco, Croce Rossa saranno in prima linea, con l’appoggio del consorzio Navigazione Golfo dei Poeti e il patrocinio del Comune di Porto Venere alla manifestazione. La Palmaria Island, fuori circuito, vedrà anche quest’anno la collaborazione con Dominate The Water del campionissimo Greg Paltrinieri, prossimo a partecipare ai giochi olimpici in programma a Parigi dal 26 luglio a domenica 11 agosto. Prevista anche la gara per i più piccoli a partire dalle 10.30 su un percorso di 400 metri. Concorreranno circa una trentina di nuotatori in erba, ci sarà un premio per tutti. Chiara Tenca