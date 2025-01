Panathlon Club. Fedrigucci racconta le sue imprese

Inizia con una serata dedicata al mondo dello sport paralimpico il 2025 del Panathlon Club Pesaro. Domani è in programma l’Assemblea ordinaria dedicata alle attività del Club presieduto da Angelo Spagnuolo, al termine dell’appuntamento annuale la serata conviviale che avrà come ospite d’onore l’atleta urbinate Davide Fedrigucci, uno dei massimi esponenti italiani e internazionali di para trap, il tiro a volo per atleti disabili, di cui nel 2023 si è laureato campione del mondo nella categoria PT1. Una bella opportunità per parlare di uno sport, il tiro a volo, che ha tradizionalmente regalato all’Italia soddisfazioni e allori. Per il club un modo per essere ancora una volta vicino al mondo paralimpico. La conviviale, aperta a soci e ospiti dei soci, inizia alle 20 all’ hotel Baia Flaminia di Pesaro, in via Parigi 8.

l. d.