Panathlon club. I retroscena delle imprese raccontati dai big dello sport

Tre figure di spicco dello sport italiano, partiti da Pesaro per raggiungere i massimi livelli nazionali e internazionali, saranno i protagonisti del prossimo appuntamento del Panathlon Club Pesaro in programma oggi: Gianluca Pascucci, dirigente e manager sportivo, con esperienze in NBA e nel basket di serie A1; Matteo Panichi, ex giocatore di basket, preparatore fisico di squadre professionistiche, e della nazionale di pallacanestro maschile; Piero Benelli, ex pentathleta, medico della VL Basket Pesaro e della nazionale maschile di pallavolo con la quale affronterà la nuova avventura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Prima dell’appuntamento conviviale è in programma (a Palazzo Montani Antaldi alle 17) l’evento "Lo sport dietro le quinte. I luoghi comuni e i retroscena dello sport raccontati da grandi professionisti dello sport pesarese" organizzato dal panathleta Piero Benelli, che vedrà anche la partecipazione dell’allenatore di nuoto Matteo Giunta e di Giorgio Ciaschini, ex giocatore di calcio ed allenatore con esperienze nel calcio europeo come assistente di Carlo Ancelotti. L’evento sarà moderato da Sara Spadoni, ex atleta di nuoto sincronizzato, consulente di carriera per atleti. La conviviale, aperta a soci e ospiti dei soci, si svolgerà all’Hotel Baia Flaminia di Pesaro, in Via Parigi, a partire dalle 20.

l. d.