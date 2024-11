Panathlon. Trofeo nazionale open under 19. In 200 all’impianto di Saliceta

Quasi 200 giovani pentatleti hanno preso parte lo scorso fine settimana, a Modena, al Trofeo Nazionale Open Under 19 e Under 15. Una due giorni ospitata presso gli impianti di Saliceta San Giuliano, dove si sono svolte le competizioni di scherma e laser run, e presso le Dogali per le prove di nuoto.

Il Pentathlon Modena, che ha organizzato la competizione, è riuscito a conquistare podi e medaglie già dalla prima giornata: Giulia Fancelli, nella categoria U19, protagonista di un’ottima prova di scherma ha conquistato l’argento chiudendo la prova di laser run alle spalle dell’atleta di Asti Annachiara Allara. Nella classifica a squadre categoria U19 le atlete Giulia Fancelli, Valentina Ibba e Rebecca Montagnani, grazie alla somma dei loro punti della competizione individuale, hanno conquistato la medaglia d’oro davanti alle avversarie astigiane e romane.

Nella categoria U15 vittoria per Riccardo Spagnolini che con un’ottima prova di laser run è riuscito a superare gli avversari laziali Davide Corteggiani e Tommaso Tuccimei. Insieme ai compagni di squadra Francesco Cavalli ed Enrico Fiorillo, i giovani pentatleti modenesi sono riusciti anche a vincere la medaglia d’oro a squadre.

Nella categoria U15 femminile medaglia di bronzo a squadre per Chiara Fancelli, Sofia Gambetta e Aurora Paganelli. Successi e soddisfazioni per l’Avia Pervia Pentathlon Modena sono arrivati anche nella giornata di domenica, in cui si sono disputate le staffette dei Trofei Nazionali. Le pentatlete modenesi U19 Alessia Canto e Nina Samardzic hanno vinto la medaglia d’oro mentre la coppia Valentina Ibba e Rebecca Montagnani quella di bronzo.

Nella gara U15 maschile vittoria per Enrico Fiorillo e Riccardo Spagnolini e medaglia d’argento per Francesco Cavalli e Matteo Patelli. Medaglia d’oro per la società modenese anche nella categoria femminile, in cui Giulia Fancelli e Sofia Gambetta hanno vinto l’oro mentre Elsa Orlandini ed Emma Malavolti il bronzo.

Infine, anche nella staffetta mista la società Pentathlon Modena si è contraddistinta salendo sul gradino più alto del podio con Emily Ferrari e Federico Marigliani.

Generoso Verrusio