Paoli cala il doppio oro. Nel ’due e quattro senza’

Il remo biancorosso grande protagonista al secondo Meeting nazionale di Piediluco con la presenza di circa 1.200 atleti di 105 società di tutta Italia, che sulle acque del centro tecnico federale umbro si sono affrontati nell’ultimo banco di prova prima dell’Europeo Under 19 in programma l’1 e il 2 giugno a Kruszwica (Polonia) e dei campionati tricolori di Varese del 22-23 giugno. Su tutti ha brillato la stella di Giovanni Paoli della Canottieri Firenze che ha conquistato due medaglie d’oro: nel due senza e nel quattro senza, le specialità classiche per eccellenza dell’intera flotta remiera. Fiorentino, 17 anni compiuti il 17 marzo, Giovanni è uno dei vogatori più interessanti del canottaggio italiano; da sempre allievo di Luigi De Lucia, lo scorso anno si è laureato campione d’Europa under 19 a capovoga del quattro senza e si è piazzato quinto ai Mondiali (in entrambe le occasioni, insieme all’altro fiorentino Giorgio Cecchini e ai due limitesi Tommaso Laganà e Leonardo Sostegni); nel 2022, invece, aveva vinto due medaglie di bronzo sull’otto in Coupe de la Junesse: altra manifestazione internazionale di grande prestigio. Finora ha collezionato 5 ori, 2 argenti e 3 bronzi ai campionati italiani nelle varie specialità e categorie. A Piediluco ha fatto parte di due equipaggi misti.

Nel due senza insieme al comasco Filippo Bancora – anche lui 17 anni, campione iridato e bronzo europeo 2023 in quattro con – ha vinto l’oro precedendo gli equipaggi di Monate e Varese, ha poi bissato sul quattro senza con a bordo lo stesso Bancora e gli altri due lariani Luca Cassina e Natan Sartor lasciandosi dietro i due misti Monate-Pescate e Tomei-Limite sull’Arno. Con questo doppio successo il fiorentino si è guadagnato la convocazione per i prossimi Europei polacchi. Paoli, ma non solo lui. Perché al meeting la società del Ponte Vecchio si è messa in evidenza anche con altri suoi portacolori.

Nel quattro senza under 17 femminile con Ginevra De Lucia, Carolina Cesari, Giada Bargellini e Bianca Nocentini, medaglie d’argento dietro all’oro dei Vigili del Fuoco Billi di Pisa ma davanti alla barca romana dell’Aniene; e con Andrea Pagliaro, bronzo sull’otto under 19.

Franco Morabito