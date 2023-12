Parabadminton,. Contemi d’argento

Vincenzo Contemi, atleta della Masi di parabadminton, vince due medaglie d’argento ai campionati italiani disputati a Milano. La prima medaglia arriva nella prestigiosa finale del singolo WH1 persa contro il fortissimo Yuri Ferrigno. Successivamente in coppia a Piero Rosario Suma, Vincenzo conquista un secondo argento nel doppio, vinto ancora da Ferrigno in coppia con Roberto Punzo. Grande soddisfazione per tutto lo staff della Masi di Casalecchio guidato da Alessandro Serrazanetti. I campionati italiani assoluti e parabadminton 2023 si sono svolti con il patrocino di Sport e Salute, Coni, Cip e Comune di Milano.