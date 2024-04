Paraclimbing. Coppa Italia alla Four Climbers: grande attesa per la Cevenini

La palestra Up Urban Climbing ospita la seconda tappa di Coppa Italia Paraclimbing in collaborazione con la Four Climbers. Dopo la prima tappa di Bergamo, c’è grande attesa per vedere all’opera alcuni tra i migliori atleti. Tra questi c’è anche Giulia Cevenini, atleta di casa, facendo parte della società Four Climbers Bologna che, azzurra dal 2013, nel corso delle ultime stagioni ha ottenuto tre medaglie d’oro, due d’argento e una di bronzo nelle prove internazionali.

Tra gli altri atleti da segnalare Lucia Capovilla, vice campionessa del mondo, Nadia Bredice, Simone Salvagnin, Omar Al-Khatib, Giuseppe Lomagistro, Alessio Cornamusini, Elisa Marttin, Gian Matteo Ramini e David Kammerer.