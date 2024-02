Parapentathlon, si parte. La corsa e il tiro per tutti

Nell’ambito del progetto Parapentathlon, inaugurato nel 2023 con la prima manifestazione promozionale organizzata a Pesaro, la Federazione Italiana Pentathlon Moderno promuove il programma "Cinque passi verso l’inclusione". L’iniziativa mira a unire il mondo dello sport olimpico e paralimpico attraverso una serie di percorsi inclusivi e sostenibili. Il progetto vuole promuovere l’inclusione sociale attraverso le cinque discipline del Pentathlon Moderno, con un focus particolare sul laser run (corsa unita al tiro a segno laser), Creatrice e responsabile di "Cinque passi verso l’inclusione" è la pesarese Adriana Fabbri che dice: "Il progetto prevede uno sviluppo capillare nelle Marche, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Venezia-Giulia, regioni campione che inizieranno un percorso di tre mesi di progetto scolastico ed extra scolastico. Dovranno percorrere il progetto seguendo le linee guida della federazione, tra queste c’è anche la sostenibilità ambientale dei progetti. Alla fine di ogni percorso la regione dovrà programmare una manifestazione con la disciplina del laser run".

Ora bisognerà "valutare – spiega Fabbri – insieme alla federazione e a regolamento dell’unione internazionale delle linee guida da dare ai referenti regionali, un terzo step sarà quello di mettere in moto la commissione Para formata da medici, tecnici e fisioterapisti che avranno il grande compito di iniziare a lavorare sul campo per l’osservazione dei futuri possibili atleti, girando nelle regioni". Gli obiettivi sono "la promozione sui territori, l’inclusione, in uno sport multidisciplinare delle abilità degli atleti para, soprattutto la grande novità è provare ad inserire nei progetti e magari anche nelle manifestazioni tutto ciò che sostenibile per l’ambiente".

I prossimi appuntamenti sono in arrivo: "Tra marzo e dicembre, man mano che le regioni si organizzano, si partirà con i progetti per cui si prevede che le manifestazioni inizieranno da maggio e finiranno a novembre. Ancora le date precise non le abbiamo concordate, ma presenteremo ogni progetto in ogni regione dando la data della manifestazione". Fabbri conclude: "Sono soddisfatta di quanto fatto, il lavoro è tutto in salita, ma la nostra federazione con il nostro presidente Fabrizio Bittner e tutto il consiglio di amministrazione ha deciso di percorrere questa strada con grande energia e ottimismo, per cui per il nostro futuro vediamo di poter dare la possibilità alla nostra federazione d’inserirsi nel panorama nazionale ed internazionale del mondo Paralimpico, senza tralasciare il rispetto dell’ambiente, la sostenibilità della salute umana, perché lo sport è un catalizzatore di energia positiva".

Beatrice Terenzi