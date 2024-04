Parata di vip al Mammut. C’è il Padel Tour Bombeer

In campo, ma quello da calcio, formerebbero ancora una squadra (11 più 5 riserve) che, come si dice da queste parti, saprebbe ancora "farsi dare del voi". Ora però per tanti calciatori ex professionisti il presente agonistico si chiama padel, lo sport che sta conquistando un palcoscenico sempre più ampio e che fra domani e domenica è pronto a regalare una due giorni di grande spessore a Modena.

Il rinnovato Mammut Club di via Ghironi, appena rimesso a nuovo dalla famiglia Galassini (in foto Paolo e Massimo), è pronto a ospitare la finale nazionale dell’Italian Padel Tour Bombeer, con un torneo riservato agli amatori e il Torneo Vip con al via 16 giocatori tutti ex campioni della Serie A calcistica che giocheranno in contemporanea. L’apertura (a tavola) è prevista per domani con la cena al ’212 So Up’ durante la quale avverrà anche l’estrazione delle coppie Vip che poi domenica dalle 10 si daranno battaglia, con la finale prevista per le 16,30 (ingresso libero per il pubblico).

I 16 vip saranno divisi fra giocatori di ’destra’ e di ’sinistra’ in base alla posizione che si occupa in campo nella coppia del padel. Fra i giocatori di ’destra’ ci sono l’ex campione del mondo Luca Toni, poi l’ex Ct della nazionale Gigi Di Biagio, quindi Giuliano Giannichedda, Alessandro Matri, Roberto D’Aversa (fino a pochi mesi fa mister del Lecce), Alessandro Budel, Borja Valero e Simone Pesce; nei giocatori si sinistra invece Vincent Candela, Thomas Locatelli, Stefano Fiore, Stefano Torrisi, Giampiero ’Jimmy’ Maini, Paolo Di Canio, Diego Perotti e Luca Ceccarelli.

Al termine dei gironi le coppie cambieranno, visto che i giocatori delle prime due coppie di ogni gruppo saranno estratti fra di loro, così come quelli delle coppie terze e quarte classificate, poi ci sarà un’ulteriore estrazione tra le quattro coppie che hanno passato il turno e ancora tra i giocatori delle due coppie rimaste per la finale.