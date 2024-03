Parcocorsa di Pasquetta. Policiano piazza 4 assi

di Andrea Lorentini

Come da tradizione torna per Pasquetta la Parcocorsa, manifestazione podistica organizzata dalla Polisportiva Policiano con il patrocinio del comune ed il Centro di Aggregazione sociale di Pescaiola, giunta alla 22esima edizione. Un appuntamento, ormai, classico delle festività pasquali per i runner del territorio e non solo. Come ogni anno i partecipanti attraverseranno molti parchi della citta: dal parco del Pionta al parco Ducci, al Prato, al parco di Villa Severi al Parco Pertini per completare il percorso l’arrivo al parco del Foro Boario, in zona Pescaiola. L’edizione 2024 cambia luogo di partenza e conclusione: su richiesta del Centro di Aggregazione Sociale di Pescaiola sarà il parco del Foro Boario la sede di inizio e fine. Al momento sono oltre 200 i pre-iscritti nella gara che si corre sulla distanza di 11 km. Gli organizzatori confidano, tempo permettendo, di raggiungere quota 300.

Molti podisti provengono da fuori provincia e approfitteranno dell’occasione delle feste pasquali per visitare la città. I favoriti alla vigilia sono Mori, Pastorini, Tartaglini e Guidelli della Polisportiva Policiano, Cassi dell’Atletica Calenzano, Macolino dell’Etrusca Roma e Fazzi della Filirun Team. Molto agguerrita si annuncia anche la lotta in campo femminile con le atlete della Polisportiva Policiano Sadocchi, Mattesini, Trippi e Boncompagni che si dovranno guardare dalla sempre forte Belardinelli della Filirun Team. Il Centro di Aggregazione sociale di Pescaiola metterà a disposizione degli atleti un fornitissimo ristoro, mentre a tutti i partecipanti competitivi e non verrà data una t-shirt della offerta dall’azienda Caurum.

I ragazzi del settore giovanile riceveranno tutti uova di Pasqua Vestri. Il programma prevede il ritrovo ore 8,30 presso il Centro di Aggregazione Sociale di Pescaiola. Il via della gara senior verrà dato alle ore 9,30 dalla fontana del Foro Boario. I primi arrivi sono attesi intorno alle 10,15. Per quanto concerne il settore giovanile la conclusione è per le ore 11. Terminati gli arrivi in ogni categoria seguiranno le premiazioni.