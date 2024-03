Pareggio amaro per la Kappabi

Weekend senza battute d’arresto per le tre formazioni del maceratese nel panorama nazionale del calcio a5, anche se al livello più alto, la A2, per Potenza Picena è maturato un pareggio poco gradito. La Kappabi stava conducendo 3-4 a Grosseto contro l’Atlante ultimo e proprio negli ultimi secondi i toscani sono riusciti a raggiungere il pari. Un 4-4 scoppiettante sì ma parecchio bruciante, anche perché il blitz avrebbe già garantito ai potentini la matematica partecipazione ai playoff con 2 turni di anticipo. La situazione adesso è la seguente: Kappabi quinta con 28 punti, 3 in meno della Dozzese e 5 in più sul Russi, ma i potentini nella prossima e penultima giornata riposeranno (i romagnoli l’hanno già fatto). Complice la sosta in arrivo la Kappabi tornerà in campo addirittura sabato 13 aprile.

Scendendo alla serie B, anche qui si è giocato il terz’ultimo turno e ora ci si ferma. Utilissimo il successo di Recanati che ha violato 1-2 Corinaldo. La concomitante affermazione del Cus Ancona non ha permesso di riprendersi il terzo posto ma i 5 punti di margine su Etabeta sono quasi certezza per fare i playoff. In basso cruciale vittoria del Cus Macerata che ha fatto suo il primo di 2 (se non 3) spareggi salvezza che il calendario riserva per il rush finale. Gli universitari terz’ultimi hanno battuto 8-6 il Gadtch2000 che era e rimane penultimo. Per salvarsi serve salire di una posizione e il Cerreto d’Esi è avanti solo un punto.

Andrea Scoppa