Parlano gli esperti. Raggiungere il benessere con “Le nuove frontiere delle neuroscienze“

"Sport, nutrizione, benessere e cervello". Sono i temi di un interessante convegno che si terrà stamani a Marina di Carrara nella sala riunioni di Nausicaa in viale Galilei 133. La necessità di approfondire la correlazione fra sport, nutrizione e cervello si rende attuale alla luce del recente sviluppo di sofisticate metodologie di esplorazione del cervello quali la tomografia a emissione di positroni (Pet) e la risonanza magnetica funzionale (Fmri). E’ stata aperta una vera e propria “finestra“ sul cervello che sta consentendo di caratterizzare i meccanismi neurobiologici delle principali funzioni mentali fino a determinare come il cervello si “ammali“ o a poter “leggere nel pensiero“. La comprensione dei meccanismi neurali garantisce oggi di promuovere non solo un’idea generale di benessere celebrale ma di studiare gli effetti sull’attività fisica e di comprendere cosa accade nel cervello degli atleti, anche per sviluppare strategie efficaci per l’apprendimento motorio e la gestione della fatica.

A partire dalle ore 8,50 il professore di Neuroscienze Cognitive dell’Unità MoMi Lab dell’Imt di Lucca Emiliano Ricciardi farà un intervento su “Le nuove frontiere delle neuroscienze: cervello, benessere e sport“. Il pubblico potrà rivolgere domande moderate da Francesca Belatti e Marco Piolanti. Il convegno proseguirà con un intervento su Sport e Didattica tenuto dal professore Vincenzo Genovese dell’Ufficio Scolastico della Provincia di Massa Carrara. Vincenzo Calderone, professore ordinario di farmacologia del Dipartimento di Farmacologia dell’Università di Pisa, parlerà di “Integratori nell’attività fisica“ mentre il “Doping nello sport“ sarà il tema trattato da Andrea Giorgetti, medico della Fms di Lucca. L’intervento conclusivo sulle “Certificazioni per lo sport“ sarà tenuto da Manlio Porcellini, sempre medico della Fms di Lucca.

"Come Ams di Massa Carrara abbiamo deciso di cooperare attivamente a questo evento – ha spiegato il presidente, dottor Cesare Tonini, – perché gli argomenti sono di attualità e interesse per il mondo degli sportivi. La discussione sul doping e sulla certificazione di idoneità alla pratica sportiva ci permette di ricordare l’amico fraterno e nostro compianto presidente, dottor Maurizio Fialdini, medico di medicina generale specialista in medicina dello sport particolarmente dedito al ciclismo e alla scherma. Maurizio fu il primo medico “prelevatore“ antidoping di livello nazionale della nostra provincia. A lui dobbiamo la co-fondazione del primo centro di medicina dello sport a Marina di Carrara e le basi per la creazione della nostra sezione provinciale di Apuania di cui fu per tanti anni indiscusso presidente".