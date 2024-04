Parte la scalata dei Titani: "Riprendiamoci il titolo"

Scatta domani, il campionato del San Marino Baseball. I vicecampioni d’Italia, inseriti nel girone A che comprende anche Bologna, Parma, le due grossetane e Macerata, debutteranno a Serravalle (ore 20) proprio contro i marchigiani, affrontati in amichevole domenica scorsa. "Le amichevoli sono andate bene, ma il ritmo lì è controllato, il campionato è un’altra cosa – avverte il gm, Mauro Mazzotti –. Diciamo che al momento siamo a tre quarti della forma e che con un’altra ventina di turni i battitori entreranno più in ritmo. In ogni caso c’è tanta voglia di cominciare". La squadra è fortemente rinnovata, con Mazzotti a puntare forte sull’esperienza già acquisita da parte dei neoarrivati. "Sono arrivati tanti elementi che conoscono già il campionato per averne fatto parte anche l’anno scorso o nel recente passato. Giocatori che sanno cosa trovano in Italia e che sanno che dovranno essere dei guerrieri del weekend".

L’obiettivo rimane quello di arrivare fino in fondo e togliere lo scudetto dalle casacche della Fortitudo. "Le favorite sono Parma, San Marino e Bologna, proprio per il fatto che si tratta dei campioni uscenti – sottolinea il general manager di San Marino –. Noi? Vogliamo arrivare a giocare quando gli altri stanno a guardare, quindi in finale". Sarà un campionato diverso, più competitivo fin da subito per le "big". "Beh, si è lottato per tenere due serie separate e si è arrivati a questo tipo di formula. Non ci sono A1 e A2, ma una differenziazione tra il girone A e gli altri. Per noi giocare tre partite alla settimana con squadre dal livello simile è importante, sicuramente meglio di un mese di facili successi. Incontriamo immediatamente gruppi con cui potremmo giocare anche più avanti, nelle fasi successive, e questo è positivo. L’Europa? Io credo che un Campionato Europeo senza squadre italiane, olandesi e anche spagnole sia molto particolare".