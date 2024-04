Partenza col piede giusto. Lattarulo è terzo a Pavia

Confermando le buone sensazioni della vigilia, corroborate dagli ultimi test svolti in preparazione sulla pista amica del Montagna, Ianko Lattarulo ha cominciato col piede giusto la stagione all’aperto, piazzandosi al terzo posto (su ben 128 partecipanti) ai Campionati regionali universitari open della Lombardia, svoltisi a Pavia, nei 100 metri: distanza scelta in questo avvio agonistico per allenare la partenza veloce in vista dei ’suoi’ 200, per i quali cercherà di conquistare al più presto il minimo per qualificarsi agli Assoluti che si svolgeranno a giugno a Spezia. Inserito nella prima serie, quella degli atleti accreditati con i migliori tempi, l’atleta spezzino è stato battuto solo dall’alfiere di casa della Cento Torri Pavia Folajin Fonseca (10.42), facendo registrare con 10.78 il suo secondo miglior tempo sulla specialità, a 9 centesimi dal personale. Se il buongiorno si vede dal mattino, anche nella distanza regina il 24enne portacolori dell’Atletica Spezia Duferco è destinato a limare di parecchio i suoi tempi, per poi sfidare con più frecce al suo arco il muro dei 21 secondi nei 200. Niente male, considerato che si trattava di un concentramento di tutto il Nord-Ovest nel quale Lattarulo ha partecipato più che per il risultato, per una sorta di allenamento competitivo. Nel mirino il meeting di Bruxelles in maggio, dove Ianko farà il suo esordio in campo internazionale.

Mirco Giorgi