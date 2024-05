Partita senza storia. New Rimini domina e stende Crocetta

NEW RIMINI

10

CROCETTA

1

NEW RIMINI: Pini (Montanari 1/1) ec (0/4), Baro 1b (1/5), Pulzetti (Focchi es 0/1) 3b (0/2), Baccelli (Giardini) r (1/2), Chacon ed/2b (1/5), Gabrielli es/ed (2/4), Bonemei (Pandolfi 0/1) dh (0/3), Cifalinò 2b/3b (1/5), Cortesi ss (3/4).

CROCETTA: M. Gerali (Manfrini ss 0/2) 2b (0/2), Laise (Barba 2b 0/2) ss (0/1), Poma (F. Marchesi es 0/1) ec (1/2), Adorni es/ec (0/3), Viloria dh (0/3), G. Gerali (Schianchi r 0/1) 1b (1/2), Covati (D. Marchesi 0/1) 3b (0/2), Zoni ed/1b (0/2), Fava r/ed (0/2).

Successione - Crocetta: 000 000 100 = 1 bv 2 e 3. New Rimini: 113 230 00X = 10 bv 10 e 0

Lanciatori: Borella (L) rl 2, bvc 1, bb 2, so 1, pgl 1; Montanari (r) rl 1, bvc 2, bb 1, so 0, pgl 5; Bigliardi (r) rl 2, bvc 4, bb 2, so 2, pgl 3; Bassi (f) rl 3, bvc 3, bb 1, so 1, pgl 0; Aiello (W) rl 6, bvc 2, bb 3, so 6, pgl 0; Metalli (r) rl 3, bvc 0, bb 3, so 1, pgl 1.

Note: doppio di Chacon.

É un successo chiaro e limpido, ottenuto con una partita di gran qualità, quello del New Rimini sul Crocetta in gara1. Nello scontro tra due delle tre capoclassifica del girone C, i Pirati s’impongono 10-1 segnando sempre nei primi inning e trovando sul monte l’accoppiata perfetta tra Aiello e Metalli, che in due concedono appena due valide e un punto. In attacco gran vena da parte di tutti con menzione per il 3/4 di Cortesi, nono nel lineup. I padroni di casa segnano subito l’1-0 al 1° (base ball a Pini e singolo di Baccelli) e raddoppiano sul 2-0 al 2° (errore su Pini con due in base). Aiello tiene benissimo e l’attacco dilaga col passare delle riprese. Al 3° i tre punti del 5-0 arrivano grazie ai singoli di Cifalinò, a basi piene, e Cortesi, mentre al 4° ecco il 7-0 con la valida di Gabrielli a basi piene.

New Rimini viaggia veloce, gioca con gran sicurezza e infila altri tre punti al 5° per il 10-0 col doppio di Chacon e il singolo di Gabrielli. La gara è indirizzata, con Crocetta a segnare il suo unico punto al 7° su Metalli grazie a tre basi ball e una battuta in diamante. È dominio riminese, gara1 finisce 10-1.