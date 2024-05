Passatore, che spettacolo. Riparte la classicissima

Partirà oggi alle ore 15 da Duomo la 49° edizione della 100 km del Passatore Firenze-Faenza, manifestazione che l’anno scorso fu annullata per l’alluvione che colpi l’Emilia Romagna, in particolare la città di Faenza dove si svolge il tradizionale arrivo della corsa. Alla kermesse podistica internazionale che in ogni edizione cerca di migliorarsi, al via si presenteranno oltre 3500 concorrenti, di cui 683 donne, provenienti da diverse Regioni italiane e oltre 120 atleti di 32 nazioni straniere. Al numero degli atleti, si devono aggiungere gli amici e accompagnatori e centinaia di volontari e volontarie, necessari per una perfetta riuscita della manifestazione, per un evento unico al mondo che suscita sempre un grande fascino. Fra i 480 concorrenti toscani al via anche oltre 90 atleti fiorentini, che affronteranno la traversata dell’Appennino con lo scollinamento del Passo della Colla, per puntare dritti verso all’arrivo di Faenza, previsto intorno alle 22. Il percorso misura ufficialmente 100 chilometri e si dipana sulle strade statali e provinciali da Firenze-Fiesole-Borgo San Lorenzo-Faenza, completamente asfaltato. Segnalazioni ogni 5 km più il cartello di "passaggio maratona" e fino all’arrivo, istituiti posti di rifornimento gratuito, per la distribuzione di generi di conforto. Inoltre, sono previste aree di nebulizzazione e spugnature fino a Borgo San Lorenzo.

Tra i pretendenti ci sono: Massimo Giacopuzzi (2° al Passatore 2022 e vincitore della 6 ore di Azzano San Paolo 2023 e della 100 km di Asolo), Gabriele Turroni (2° alla Run Winschoten 100 km 2023) e il romano Luca Parisi. Tra i concorrenti toscani di punta da segnalare la giapponese Sohn Majidae, cittadina fiorentina da oltre 25 anni (prima alla 6 ore di Foiano ad Arezzo). Moltissimi anche i runner stranieri, maggiormente quotati troviamo i capoverdiani Oliveira Jailson Manuel Duarte, Joao Lopes Fonseca e Gil Nelson Dias Fortes, il marocchino El Fadil Soufyane, il finlandese Yli-Marttila Juhani e l’olandese Bob Hoogendoorn. Direttore di gara sarà Giorgio Calcaterra, atleta simbolo della Firenze-Faenza, vincitore di ben 12 edizioni di fila. Il Passatore significa fatica ma anche solidarietà come spiega il presidente della "100 Km", Giordano Zinzani: "grazie alla generosità dei concorrenti e società, gli iscritti all’edizione 2023 poi annullata, hanno devoluto la quota d’iscrizione agli alluvionati". Giovanni Puleri