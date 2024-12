Passione footgolf. Brescia regina d’Italia della nuova disciplina: "Amici che si divertono»

Può sembrare strano parlare di Brescia come della culla del footgolf in Italia, ma in realtà sono i dati a condurci in questa direzione. In effetti lo sport in oggetto, che è una sorta di “connubio“ tra calcio e golf, è nato in Olanda nel 2009 ed è arrivato nel nostro Paese nel 2013, anno nel quale a maggio è stato organizzato il primo torneo. Al di là dell’indispensabile percorso di crescita di una disciplina che deve ancora farsi conoscere come merita e ricevere il necessario riconoscimento dai vertici del movimento sportivo, gli ultimi anni, però, sono stati colorati decisamente di biancazzurro, visto che il Brescia Footgolf ha saputo diventare una delle squadre più titolate del panorama nazionale.

Le ultime due stagioni della LNF, in particolare, sono state un autentico dominio della compagine guidata dal presidente Francesco Faini, che, pur essendo nata solo nel gennaio del 2021, ha raggiunto in fretta la vetta, come conferma l’esaltante 2024 che il sodalizio bresciano ha appena messo in archivio, conquistando un poker davvero esaltante a livello di squadra (titolo di campioni d’Italia e Top Team LNF, in entrambi i casi come già accaduto nel 2022 e nel 2023, Coppa di Lega e prima squadra classificata AIFG nord-est), impreziosito dalle promozioni nella categoria superiore di numerosi suoi giocatori.

Un palmares di assoluto prestigio che, però, non distoglie il Brescia Footgolf da quella che è stata la fertile base di partenza: "Questo è uno sport inclusivo – racconta il presidente Faini – aperto a tutti e che si può giocare tutti insieme, sia uomini che donne, ciascuno inserito nella propria categoria. Il nostro è innanzitutto un gruppo di amici, che si diverte in compagnia ed è sempre pronto a darsi una mano. Questa è la nostra vera filosofia, che non è cambiata in questi anni nei quali siamo diventati non solo uno dei gruppi più numerosi che gareggiano nei circuiti nazionali, ma che abbiamo anche affrontato diverse tappe all’estero con diversi nostri giocatori".

Lo stesso presidente Faini ha partecipato al recente Campionato Europeo che si è svolto in Turchia nelle fila dell’Italia insieme ad Alessandro Belleri, ma una citazione particolare spetta pure alla talentuosa Andrea Lorenzi, che si è laureata campionessa italiana nel 2024 ed ha già guadagnato il diritto a partecipare al Mondiale 2026.

Splendidi risultati a livello individuale e di squadra che, comunque, non hanno minimamente intaccato la voglia di divertirsi dei giocatori con la V bianca sulla maglia: "Abbiamo raggiunto un accordo con “La Serenissima“, club che si trova alla periferia di Brescia, che tutti i mercoledì ci mette a disposizione i suoi campi. Per chi lo desidera è l’occasione ideale per venirci a conoscere e per scoprire di persona questo sport. Chi lo desidera può provare, sicuramente avrà modo di divertirsi. In ogni caso in questo modo potremo realizzare il nostro desiderio di ampliare ulteriormente il nostro gruppo e di coinvolgere nel nostro percorso nuovi amici".

Una compagine composta in prevalenza da ex calciatori (dagli ex professionisti Cristiano Donà ed Ivan Pelati a diversi atleti che si sono fatti apprezzare ai vertici del calcio dilettantistico) che, al di là della passione per lo sport e della voglia di continuare a divertirsi, non hanno comunque dimenticato l’inebriante profumo dell’agonismo: "Ogni volta che scendiamo in campo – è lo spirito dei giocatori del Brescia Footgolf – siamo concentrati e pronti a dare il massimo. Certo, non mancano i momenti per gli sfottò e per qualche sorriso in compagnia, magari grazie anche agli splendidi scenari verdi nei quali ci troviamo a gareggiare, ma ognuno di noi, per abitudine, dà sempre tutto per vincere…".