Passo indietro. L’Hockey Monza crolla a Bassano: "Zero attenuanti»

Il tanto auspicato passo in avanti non c’è. C’è, invece, un vistoso tonfo che peggiora la situazione dell’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, sempre più sprofondato nella palude dei playout. Il recupero esterno con l’Ubroker Bassano, infatti, promuove la voglia di salvezza dei padroni di casa e boccia l’anemico progetto di rimonta della truppa brianzola. Il 5 a 2 di mercoledì, d’altra parte, era stato preceduto dall’8 a 1 incassato dal Sarzana nell’andata dei quarti di finale della Coppa Wse. Nemmeno l’incessante sostegno assicurato in Liguria dai Bagaj e dai Lobos, i due gruppi di tifosi era stato sufficiente a smuovere dallo stato di apatia le stecche monzesi. Che, giusto per completare il quadro, nel precedente turno di campionato erano state spezzate in casa per 3 a 2 dal Grosseto. "Ormai – commenta amaramente il vice presidente Franco Girardelli – non mi meraviglio più di niente. Non ci sono attenuanti". Ma non c’è nemmeno il tempo per recriminare sui punti sfumati e sulle occasioni perdute: domani (ore 20.45) il PalaBiassono metterà a disposizione dell’Hrcm un’altra opportunità di riscossa, una delle poche rimaste. Il rivale annunciato in arrivo è l’Indeco Giovinazzo, posizionato in classifica a quota 8. Cioè, è penultimo con 12 punti in meno rispetto alla compagine allenata da Tommaso Colamaria. Ma al momento Monza non può permettersi di sottovalutare nessuno, figuriamoci una diretta concorrente alla permanenza in Serie A.

Gli ospiti, oltretutto, hanno sfruttato la cessazione dell’attività del Vercelli per tesserare due ex gialloverdi, Cosimo Mattuggini e Xavier Rubio. Sulla panchina barese siede poi Pino Marzella, 62 anni, una leggenda in questa disciplina con trascorsi monzesi come giocatore: militò sia nel vecchio Hockey Monza, sia nel disciolto Roller. "Il Giovinazzo – aggiunge Girardelli – se la gioca sempre. Non sarà una passeggiata".