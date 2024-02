Pattinaggio. A Bondeno in pista gli atleti provinciali

E’ sceso in gara in blocco il gruppo degli atleti estensi che si sono destreggiati in pista con abilità portando a casa numerosi successi. E’ iniziata domenica 11 febbraio l’emozionante avventura delle più giovani atlete di casa con la partecipazione alla fase provinciale del Trofeo

Primi Passi e Giovani Promesse FISR, presso il Centro Sportivo Bihac di Bondeno. Accompagnate dalle storiche allenatrici Cinzia Roana e Federica Faccini, dagli allenatori Alessia Polastri, Alice Vecchi e Lucca Vecchi e dal presidente Andrea Cavicchi, le atlete esordienti hanno gareggiato con grande entusiasmo e determinazione. Per la gara di Libero, categoria Primi

Passi A 2015/2018, si sono avvicendate in pista Greta Gulinelli, prima classificata, Ginevra Nese, seconda classificata, Anastasia Mengoli, terza classificata e a seguire Manuela Vallieri, Ariel

Marsico, Emma Magri ed Emma Saccoccio. Nella categoria Primi Passi A 2011/2014 ottimi risultati per Bianca Sabato, Giorgia Tartarini e Giulia Maccagnani, salite nell’ordine sul 1°, 2° e 3° gradino del podio, seguite da Agata Manservigi, Greta Caccamo, Noemi Gregori, Maya Marchi, Raffaela Buccheri e Sofia Furlati. Grandi soddisfazioni anche per Sophie Soffritti e Valentina Furlani, prima e seconda classificata nella categoria Primi Passi A 2000/2010. Ottimi risultati anche nella categoria Primi Passi B, con due podi tutti estensi a partire da Raffaella Ipate, Aurora Busoni e Adele Stradiotto, prima, seconda e terza classificata per gli anni 2013/2016; a seguire Asia Vincenzi, Anna Curti e Martina Vanzini, prima, seconda e terza classificata per gli anni 2000/2010. Buona prestazione anche per Rachele Rubbi per gli anni 2011/2012. E’stato poi il turno delle Giovani Promesse, a cominciare dalla categoria Giovanni Promesse 1 2011/2014, che ha visto Vittoria Calzolari conquistare la medaglia d’argento seguita dalle compagne di squadra Sveva Toselli, Elisa Vittoria Luku, Noemi Ferracin, Irene Incandela e Viola Panico, che hanno ottenuto buoni piazzamenti in classifica. Buone prestazioni anche per Sara Bevilacqua, Chiara Corazzari e Rebecca Fabbri per gli anni 2000/2010.