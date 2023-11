Pattinaggio a rotelle. Paoli: oro mondiale. Roller club super

Rientrata da Shanghai la Nazionale italiana di pattinaggio inline-freestyle, con grandi risultati. E il Lucca Roller Club con Elisa Paoli e l’allenatrice responsabile della formazione azzurra, Ilaria Zanobini, hanno dato il loro grande apporto. Questo è il bilancio al campionato del mondo freestyle 2023: cinque ori, cinque argenti e tre bronzi. Elisa Paoli, ventiduenne del Lucca Roller Club, ha conquistato un sesto posto specialità speed slalom, un bronzo nella skatecross e una medaglia d’oro specialità teamcross, in coppia con la monzese Matilde Arosio.

"Siamo entusiasti – dicono al Roller Club – per gli ottimi risultati della nostra atleta che hanno contribuito al secondo posto per la Nazionale italiana nel medagliere generale che vede davanti agli azzurri solo la Cina".

Non è certamente la prima volta che vediamo atleti lucchesi tornare da trasferte mondiali ed europee con medaglie al collo: ricordiamo, su tutte, l’oro della stessa Paoli a Shanghai nel 2019 e il più recente bel secondo posto al campionato europeo di Ciudad Real (Spagna) di Alessandro Cosentino.

"A questo punto – concludono i dirigenti del Roller Club – chiediamo al mondo sportivo lucchese: non ci meritiamo un nostro posto dove allenarci ? Una sede dove poter accogliere le nuove leve, dove far allenare e far crescere gli amanti di questa meravigliosa disciplina?".