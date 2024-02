Pattinaggio artistico. Al palahockey due giorni targati Uisp

Appuntamento per oggi e domani al Palahockey Fanticini per la fase locale del campionato nazionale Uisp di pattinaggio artistico, con le categorie Libero, Formula 1 e 2, Promo e Livelli. Il campionato è iniziato con le categorie Esercizi Obbligatori e Coppie Artistico presso la palestra comunale di Budrio di Correggio ed è proseguito a Gualtieri, prima con il 5° Trofeo Città di Gualtieri, poi nel weekend del 3 e 4 febbraio con le specialità UGA. Quattordici le società presenti: Bagnolo Skating Club, Gualtieri 2000, Ariolas, Pol. I Care, Reggiana Pattinaggio, Us La Torre, Il Traghettino, Olimpia Vezzano, Pol. Bibbianese, Pol. Budriese, Pol. Arena Montecchio, Scuola di Pattinaggio Na.Sa, Vanguard Skating e Astra Skate Val d’Enza. La finale del campionato si disputerà a Gualtieri, sulla pista di via Allende, nel pomeriggio di domenica 25, sempre con le categorie UGA.