Pattinaggio Artistico. La Pattinatori Estensi brilla a Montecatini

Si è svolta a Montecatini Terme la rassegna nazionale di Pattinaggio Artistico – Gruppi Spettacolo e Sincronizzato promossa dalla direzione nazionale Aics, che ha visto la partecipazione di 160 gruppi spettacolo e circa 80 società sportive provenienti da tutta Italia con oltre 1500 atleti in gara. Tra tutte la Pattinatori Estensi si è aggiudicata il secondo posto in classifica come società, un risultato che ripaga l’impegno, la tenacia e la determinazione di tutto il team che partecipa e collabora alla crescita di questa magnifica realtà associativa. Quattro giorni di grande show ed emozioni coronati da ottimi risultati sportivi per tutte le formazioni

schierate in pista, a cominciare dallo splendido oro conquistato nella categoria Sincro Junior dal Sincro Roller, formazione nata dall’unione di atlete provenienti da 5 diverse società, la Sincro Roller e la UP Calderara di Calderara di Reno, la Polisportiva Sacca di Modena, l’Olimpica Skaters di Rovigo e la Pattinatori Estensi, con le atlete Alice Cornacchia, Matilde Franchini, Vittoria Grassi, Gabriela Ipate, Sonia Lascari, Sofia Santolini, Giada Tartari, Vittoria Vaccari e Sofia Viola, che hanno messo in scena la splendida coreografia Pompei. Buona performance anche per le piccole di casa, il giovanissimo gruppo Little Crew in formazione da 10 atlete di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, Martina Bettoli, Vittoria Biasini, Aurora Busoni, Vittoria Calzolari, Nina Cassone, Irene Incandela, Raffaella Ipate, Elisavittoria Luku, Adele Stradiotto e Sveva

Toselli, che hanno ottenuto il quarto posto nella categoria Gruppi Cuccioli. Nella serata di sabato per la categoria Quartetti Seniores, il quartetto Eleyn formato da Alice Vecchi, Luca Vecchi, Martina Fregnani e Alessia Polastri si è esibito nel disco dal titolo Dietro a una maschera sulle suggestive note del fantasma dell’Opera, classificandosi quarti. Quinto invece il quartetto Synthesis composto da Linda Milani, Carlotta Romagnoli, Simona Soattin e Sueli Tonioli, che ha pattinato in un medley di successi della cantante francese ZAZ con il disco Danzando sulla mia strada nella categoria

Quartetti Divisione Nazionale.