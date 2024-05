Pattinaggio artistico. Via agli Europei. Albinea subito in gara

Prendono il via oggi al PalaBigi i campionati europei di pattinaggio artistico, Gruppi Show, Sincronizzato e Spettacolo con le gare che termineranno sabato. Alle 18, inaugurazione della kermesse organizzata dallo Skating Club Albinea con uno spettacolo di musica e luci e il giuramento di fedeltà e lealtà dei 74 team in gara. La pista appoggiata sul parquet è nuova di zecca, 575 pannelli di legno montati per formare un rettangolo di 46x24 metri che mostreranno al pubblico un azzurro d’impatto. Sono stati necessari 42 volontari per completare il lavoro svolto in 13 ore, considerando il lungo lavoro di adattamento. Oggi ci sono i primi titoli, i Quartetti Cadetti dalle 19 e il Precision Junior alle 20,10, in cui sarà presente la formazione albinetana, il Precision Junior Team: le baby di Giovanna Galuppo se la vedranno con i campioni d’Italia di Monza e i vice del Precision Skate Bologna. Oltre alle tre italiane, in pista anche le due israeliane di Holon. Prevista la diretta in streaming sul sito www.reggioeu2024.it.