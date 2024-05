Pattinaggio. Bene i Piceni ai campionati regionali

Atleti piceni della Roller Green e Red Blue Tower in evidenza ai Campionati regionali di pattinaggio freestyle di Monteprandone. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 110 atleti da tutta la regione. La Roller Green, coach Michele Pagliarini, ha conquistato 4 medaglie d’oro e 5 d’argento: due titoli regionali per Angjelo Elezi nella categoria allievi, per Arianna Marcozzi nello Speed e Chiara Corradetti nel Roller Cross nella categoria Juniores femminile che conquista anche un argento nella specialità Speed. Sul secondo gradino del podio anche Giulia Salerno Mele nella categoria esordienti femminile e Beatrice Spurio nella categoria allievi femminile. Per la Red Blue Tower, allenata da Floriana Di Pippa, 2 medaglie d’oro nella massima categoria, con il sempreverde Paride Travaglini, 3 bronzi nella categoria esordienti M con Mattia Amabili nelle specialità Cross, Speed e Free jump e 1 argento con Gabriele di Credico nello Speed. Nella categoria Esordienti F. terza piazza per Melissa Di Credico nello Speed ed un argento che vale oro nel Free Jump. Buona la prima, per il giovanissimo Francesco Ciabattoni e per l’esordiente Giada Pamelini.