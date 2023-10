Pattinaggio. Coppa del Mondo. Aurora Bacciottini conquista l’argento

A un solo passo dal tetto del mondo. È sul secondo gradino del podio che si è arrampicata la pattinatrice colligiana Aurora Bacciottini (foto), che ha conquistato il secondo posto nella specialità Obbligatori nel corso della Coppa del Mondo che si è svolta a Friburgo. Una medaglia d’argento che ha il sapore dell’oro per l’atleta dell’Olimpia Colle, che ha contribuito non poco all’ottimo risultato che la rappresentativa tricolore ha portato a casa dalla trasferta in terra tedesca, conclusa con ben dodici medaglie (quattro ori, cinque argenti e tre bronzi). Aurora, in particolare, ha conquistato il secondo posto nella categoria Cadetti, ottenendo un punteggio di 139.200 nella gara dominata dall’argentina Sol Chianelli, che ha vinto l’oro con un irraggiungibile 142.700. A chiudere il podio è stata l’altra italiana Sara Pieracci con 138.100. Tricolore anche la ’medaglia di legno’, con Maria Vittoria Casoni che ha concluso al quarto posto con 133.600. Inevitabili i complimenti da parte dell’Olimpia: "Aurora è stata veramente brava, si è trovata a competere con atleti validissimi provenienti da tutto il mondo e ha saputo farsi valere. Ringraziamo tutto lo staff tecnico, e soprattutto il tecnico Gianfranco Minin, che l’ha supportata ed ha saputo tirar fuori tutte le sue potenzialità".

È solo l’ultimo successo di una stagione a dir poco positiva per il pattinaggio colligiano, che ha alle proprie spalle una grande storia di vittorie e che il mese scorso ha registrato l’argento di Martina Vignani e il pregevole sesto posto di Alessia Mancini in Coppa Europa.

Marco Brunelli