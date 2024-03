Pattinaggio Corsa. Biancoverdi protagonisti ai Campionati Italiani Indoor. I giovanissimi centrano una medaglia d’oro e due bronzi

La Mens Sana Pattinaggio Corsa conquista il medagliere di Pescara ai Campionati Italiani Indoor. Nei giorni scorsi i giovanissimi atleti biancoverdi delle categorie Ragazzi e Ragazzi 12 hanno concluso il lavoro iniziato nei giorni precedenti dai colleghi più esperti, conquistando una medaglia d’oro e tre medaglie di bronzo, portando il bottino complessivo della spedizione senese in Abruzzo a 17 medaglie: sei medaglie d’oro (di cui tre titoli assoluti); sei medaglie d’argento e anche cinque bronzi.

La sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana 1871 si è fatta trovare dunque subito pronta al primo grande appuntamento della stagione, sfrecciando sulla pista di Pescara e confermandosi già una delle società da battere in questa stagione. Il successo della Mens Sana è frutto di una vittoria corale, di un lavoro di squadra portato avanti da tutte le categorie. Per la categoria Senior hanno gareggiato: Lucrezia De Palma, Sofia Guerrini, Chiara Orlandini, Giorgia Valanzano, Gabriele Cannoni, Remon Kwant, Duccio Marsili e Filippo Scotto. A prendere parte alla competizione nella categoria Junior sono stati invece i giovani: Emma Casasole, Rita De Gianni, Emma Meucci, Margherita Minghi, Mia Riccio, Chiara Rosucci, Giulia Serafin, Braian Borges, Guglielmo Lorenzoni e Marco Pieraccini. Gli Allievi presenti a Pescara erano invece: Sofia Paola Chiumiento, Giulia Mattii, Sara Parigi, Pietro Giannettoni, Riccardo Lomagistro, e Tommaso Marzucchi. Per la categoria Ragazzi hanno infine gareggiato sulla pista della città abruzzese: Sara Angiolini, Domiziana Meiattini, Viola Pasquini, Veronica Ricci, Lucia Sabatini, Elisa Savastano e Cosimo Di Bello.