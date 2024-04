Pattinaggio corsa. Biancoverdi protagonisti assoluti a San Miniato di Pisa. Conquistato con merito il titolo di Campione della Toscana

È una Mens Sana Pattinaggio Corsa da Guinness dei primati quella che per il ventunesimo anno consecutivo ha conquistato i Campionati regionali mantenendo così con pieno merito il titolo di Campione della Toscana. Nei giorni scorsi i roller biancoverdi di tutte le categorie hanno preso parte all’edizione 2024 dei Campionati Regionali, che si sono tenuti a San Miniato di Pisa. Si tratta del primo grande appuntamento sportivo della stagione agonistica, al quale gli atleti hanno risposto più che presente con grandi prestazioni individuali e di team. Una grande soddisfazione per la Polisportiva Mens sana 1871 che si conferma una società imbattibile per quanto riguarda la Regione Toscana.

I primi a scendere sulla pista del centro sportivo pisano ‘Casa Bonello’ sono stati i piccoli roller mensanini che, con grinta e determinazione, hanno affrontato le gare in maniera magistrale. Grazie al supporto degli allenatori biancoverdi Lucrezia De Palma e Filippo Scotto hanno conquistato tre medaglie d’oro, oltre a un argento e un bronzo per un punteggio complessivo di 346 punti, permettendo alla sezione pattinaggio corsa della Polisportiva Mens Sana 1871 di occupare già i primi posti della classifica. Ottime prestazioni anche per gli atleti delle categorie superiori, guidati da Giulia Soggiu e Laura Perinti, che hanno affrontato le gare del giro crono contrapposto e le gare di fondo a punti (2000 metri a punti per la categoria R12, 3000 metri a punti per la categoria Ragazzi, 5000 metri a punti per le categorie Allievi, Juniores e Seniores). Inoltre, gli atleti biancoverdi hanno gareggiato anche per la staffetta (americana) dove hanno dimostrato un ottimo affiatamento e unione di squadra oltre che una preparazione atletica ad altissimi livelli.