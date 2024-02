Pattinaggio Corsa. Biancoverdi super a Pescara Conquistate tredici medaglie

Una Mens Sana Pattinaggio Corsa straripante conquista la vetta della classifica provvisoria dei Campionati Italiani Indoor di Pescara. Il bottino incassato dalla Mens Sana è stato di 13 medaglie: cinque d’oro, sei medaglie d’argento e due bronzi. Adesso il testimone passa alle categorie giovanili chev proveranno a mantenere la prima posizione della Mens Sana Pattinaggio Corsa. Nella categoria Assoluta è Gabriele Cannoni a guidare la squadra, conquistando una medaglia d’oro nella 5000 metri a punti e nella staffetta a squadre, oltre a una medaglia d’argento nella 1000 metri sprint. Non è da meno Duccio Marsili che si accaparra una medaglia d’argento nel giro ad atleti contrapposti e una medaglia d’oro nella staffetta a squadre. Filippo Scotto si accaparra il primo gradino del podio nella staffetta a squadre, mentre Lucrezia De Palma conquista l’argento nella staffetta a squadre insieme a Giorgia Valanzano e Rita De Gianni. Sempre per Rita De Gianni, Juniores, arriva l’argento nella 1000 metri sprint. Margherita Minghi si aggiudica un bronzo nella 5000 metri a punti, mentre Guglielmo Lorenzoni conquista l’oro nel giro crono. Anche tra gli Allievi arrivano una medaglia d’argento nella staffetta maschile composta da Guglielmo Lorenzoni, Tommaso Marzucchi e Marco Pieraccini e un bronzo nella staffetta femminile composta da Sofia Paola Chiumiento, Emma Meucci e Giulia Serafin. Ancora nella categoria Allievi è Sofia Paola Chiumiento a trascinare la squadra verso la vittoria, conquistando una medaglia d’oro nel giro crono ad atleti contrapposti. Non tarda all’appuntamento con la medaglia neanche Pietro Giannettoni che conquista una medaglia d’argento nella 3000 metri a punti. Un plauso va allo staff tecnico per il lavoro svolto che è stato ripagato dai risultati dei loro ragazzi: il direttore tecnico Laura Perinti e il preparatore atletico Jacopo Boldrini.