Pattinaggio corsa. Gomez Sanchez prima negli sprint e nel fondo

Si è disputata a a Santa Maria Nuova in provincia di Ancona, l’ultima delle nove tappe della Coppa Europa di pattinaggio corsa. La competizione, iniziata a marzo 2024, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo: dalle categorie giovanili fino alle Senior, si sono dati battaglia in gare sprint e di fondo nelle varie tappe di Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Olanda, Belgio e Italia. La Nuova Rinascita Ravenna ha partecipato alla competizione internazionale con alcuni dei suoi atleti anche all’interno del Team Ideart Raceschool, creato e guidato dal coach Stefano Rossini. Il team, formato dagli atleti Leire Gomez Sanchez e Alice Tramontani (categoria Cadet Woman), Cristiano Rossini (categoria Cadet Man), Valentina Orlandi (categoria Youth Woman) e Lorenzo Bosco (categoria Senior Man) ha ottenuto risultati di prestigio. Leire Gomez Sanchez, atleta spagnola allenata da Ernesto Santiago Orte e adottata dalla Nuova Rinascita, ha vinto la classifica generale sia delle gare sprint (short distance races) che delle gare di fondo (long distance races). Cristiano Rossini, grazie soprattutto ai risultati della tappa di Gera in Germania dove ha ottenuto il primo posto nella combinata short distance, e di Santa Maria Nuova in Italia (terzo posto nella combinata long distance), si è classificato secondo nella classifica generale delle long distance races e quarto nelle short distance races.

Alice Tramontani, fuori dalla classifica generale, ha comunque ottenuto risultati di rilievo, vincendo la tappa di Worgl in Austria (prima sia nella combinata short distance che nella combinata long distance) e ottenendo il terzo posto nella combinata short distance della tappa di Santa Maria Nuova. Bene anche Lorenzo Bosco nella gara 10000 metri a eliminazione nella tappa di Santa Maria Nuova, dove è arrivato secondo.