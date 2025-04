Pattinaggio Corsa. Le biancoverdi non finiscono di stupire e si prendono il titolo toscano

La Mens Sana Pattinaggio Corsa non finisce di stupire e si laurea campione di Toscana. Nei giorni scorsi, al pattinodromo ‘Bruno Tiezzi’ dell’Acquacalda a Siena, si sono svolti i Campionati Regionali su strada. Una competizione che ha visto la partecipazione di tutte le società provenienti dalla Regione e che, soprattutto, ha visto la vittoria magistrale dei biancoverdi che hanno conquistato punti su punti, fino ad arrivare in solitaria sul primo gradino del podio. Un successo derivante dalla grande prestazione ottenuta dai Senior, Junior, Allievi, Ragazzi e Ragazzi 12, ma anche dai podi conquistati dai Giovanissimi e gli Esordienti. Il 2025 si prospetta quindi un’altra stagione da sogno per il Pattinaggio Corsa che, con questa vittoria, si prepara ad affrontare i Campionati Italiani che si svolgeranno a Cantù nel mese di luglio. I protagonisti del successo della sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva sono stati: Nicholas Guglielmi; Aurora Masti; Carlo Siena; Christian Vogt; Amanda Fè; Giorgia Boschi; Noemi De Carlo; Filippo Dell’Orto e Andrea Zampi. Gli atleti che invece parteciperanno ai Campionati italiani sulla pista di Cantù saranno: Giulia Mattii; Rebecca Benvenuti; Riccardo Lomagistro; Tommaso Marzucchi; Sofia Paola Chiumiento; Cosimo Di Bello; Pietro Giannettoni; Emma Casasole; Giulia Serafin; Mia Riccio; Rita De Gianni; Chiara Rosucci; Matilde Cherubini; marco Pieraccini; Guglielmo Lorenzoni; Allegra Allegri; Diego Marzi; Christian Allegri; Viola Pasquini; Elisa Savastano; Martina Giudilli; Tommaso Giannettoni; Romeo Chiumiento; Sofia Guerrini; Lucrezia De Palma; Giorgia Valanzano; Margherita Minghi; Braian Borges; Gabriele Cannoni e Duccio Marsili.