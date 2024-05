Pattinaggio corsa. Nuovarinascita, a Imola 13 medaglie

Settimana ricca di soddisfazioni quella vissuta dalla Nuovarinascita, confermatasi anche su strada la prima società in Emilia Romagna del pattinaggio corsa. Il team ravennate ha raccolto i primi successi domenica 28 aprile a Imola (foto) vincendo 13 medaglie. Oro per Benedetta Rossini (categoria Senior), Alice Tramontani, Bianca Delle Monache (Ragazze), Cristiano Rossini, Diego Cangiano (Ragazzi), Filippo Veggetti (Ragazzi 12), Antonio D’Angelo (Esordienti M), Sofia Savini (Esordienti F) e Greta Baldas (Esordienti F). Bravissimi anche Andrea Bartolucci (Master), Sara Piredda (Allievi), Andrea Barducci (Ragazzi), Sara Basetti (Esordienti) e Mia Giachi (Esordienti F). Il Primo Maggio la società era impegnata nella 65esima edizione del 1° Maggio, Trofeo Internazionale del Lavoro Città di Ferrara. Antonio d’Angelo (Esordienti M) e Alice Tramontani (Ragazze) che hanno conquistato rispettivamente il terzo posto nella gara lunga e il secondo nella 2000m in linea. Al trofeo Trofeo Vesmaco, buona performance di Alice Tramontani (Ragazze) che ha vinto un argento, un bronzo e un quinto posto nella sua categoria.