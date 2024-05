Pattinaggio. Cristiano Rossini, trionfo in Germania

La Nuova Rinascita Ravenna ha vissuto un mese molto intenso, in cui ha disputato anche gare a livello internazionale. Il primo a scendere in pista è stato Cristiano Rossini, impegnato a Gera in Germania nella quinta tappa di Coppa Europa vestendo la maglia del team Ideart-RaceSchool, dove ha vinto la combinata di velocità nella sua categoria. Al Trofeo Ponzetti di Rovigo sono invece arrivati buoni risultati da Mia Giachi, Sofia Savini, Sara Bassetti, Alessandro Tellarini, Andrea Barducci, Filippo Veggetti, Bianca Delle Monache, Diego Cangiano e Sara Piredda, atleti allenati dal coach Andrea Bartolucci. Molto positivo è stato anche il week end vissuto a Paderno D’Adda, sede dei Campionati Italiani su strada per la categoria Ragazzi. Giacomo Bassetti ha ottenuto il sesto posto nella 80m sprint in corsia e nella gara 300m sprint, Alice Tramontani è arrivata settima nella 5000m a eliminazione e decima nella 300m sprint, mentre Cristiano Rossini si è piazza al dodicesimo posto, sempre nella 5000m a eliminazione. Buono anche il piazzamento di Bianca Delle Monache, al suo esordio nel campionato italiano.