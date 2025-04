Pattinaggio, da applausi le prestazioni di Civitanova Skating

Bottino di medaglie a Fabriano per il Civitanova Skating Team ai Regionali su strada. "Un giorno intenso, ricco di emozioni, che che si leggono negli occhi dei ragazzi per le loro prove" dice Arianna Napoli, presidente del club. Lara Givetti Alessi è prima nel giro sprint e terza nella 5000 a punti, Andrea Angeletti, terzo nel giro sprint e secondo nella 5000 a punti, Sofia Lattanzi, terza nella 3000 a punti e 10ª nel giro sprint, Pietro Valerio Fumagalli terzo nel giro sprint e 4° nella 3000 a punti, Alice Pierangelini, 4ª nella 2000 a punti, Alessio Donati, 5° nei 50 m. in corsia e 6° nella 150 m. sprint, Vanessa Sabbatini, 7ª nel giro sprint e 8ª nella 3000 a punti, Nicolò Serena, 10° nei 200 m. sprint. Nelle gare a squadra prime Irene Vacca e Lara Givetti Alessi. Buone prestazioni pure da Samantha Vaca, Elisaveta Kasap, Vassilissa Kasap, Adele Peroni, Francesca Mancaniello, Maria Sole Lattanzi, Luna Mercuri, Matilde Biondi, Giada Rosettani, Marta Tiberi, Bianca Vagnarelli, Matthew Giulietti. Ad accompagnare gli atleti i tecnici Moreno e Debora Monti.

Chiara Marinelli