Pattinaggio, dieci medaglie per le atlete ferraresi. Quadrifoglio sul podio Atlete del Pattinaggio Il Quadrifoglio conquistano 10 medaglie ai campionati regionali Aics a Lugo. Campionesse regionali in Artistico e Solo Dance, con ottime prestazioni. Prossime gare in vista per raggiungere ulteriori successi.