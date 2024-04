Pattinaggio - I regionali a Forlì. Undici titoli per la Nuova Rinascita

Bottino da record per la Nuova Rinascita. La società ravennate ha vinto ben undici titoli ai campionati regionali di pattinaggio da corsa disputatisi a Forlì nello scorso fine settimana, gara valida per le qualificazioni ai campionati nazionali su pista che si terranno a San Benedetto del Tronto a fine giugno. La nuova Rinascita ha festeggiato il ritorno in società dell’amatissima Benedetta Rossini, atleta di livello nazionale allenata dal padre e coach Stefano, che ha vinto il titolo senior nella gara crono contrapposto. Antonio D’Angelo si è aggiudicato due argenti e un bronzo nella categoria Esordienti M, mentre in quella femminile, Sara Bassetti ha vinto l’oro nel crono contrapposto, e Sofia Savini l’argento in tutte e tre le gare di categoria. Nella categoria Ragazzi 12, Filippo Veggetti ha conquistato l’oro nella gara crono contrapposto e l’argento nella 2000 m in linea. Nella categoria Ragazzi, Cristiano Rossini e Diego Cangiano si sono aggiudicati un oro e un argento, scambiandosi i podi delle gare crono contrapposti e 3000m a punti.

Nella categoria ragazze, Alice Tramontani si è aggiudicata entrambi i titoli di categoria. Vittoria anche per Filippo Zazzarini (categoria Juniores) e buon quarto posto per Andrea Bartolucci (categoria Master over 50) nella 5000 m in linea.