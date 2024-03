Pattinaggio: i tricolori a Conegliano Veneto. Nel mirino gli Europei di Reggio Emilia. Precision Skate Bologna: un oro e un argento. Doppio bronzo per il Sincro Roller Calderara

Un oro con la squadra senior e un argento con le junior: il Precision Skate Bologna (il team che unisce Progresso Fontana, Lame, Orizon, Imola Roller, Funo e altre realtà della regione) dà spettacolo alla Zoppas Arena di Conegliano Veneto (Treviso), staccando il pass sia per gli Europei di Reggio Emilia sia per i World Skate Games di Rimini. Uno spettacolo: 10mila spettatori, più di 3mila atleti in posta e 11 titoli tricolori in palio.

Nella squadra senior Erika Atti, Arianna Balardi, Flavia Benini, Giulia Bergamini, Elena Brunelli, Danilo Buffolino, Angela Casali, Elisa Cini, Marta Clarotto, Francesca Di Barba, Ambra Florimbi, Maya Fogli, Giulia Fonsati, Serena Lambertini, Lucrezia Lenti, Alessia Mandrioli, Martina Migliori, Francesca Pavolettoni e Alice Zanelli allenate da Sara Saletti e Sara Matucci.

Nella squadra junior troviamo Rachele Aprili, Emily Beghelli, Martina Bizzocchi, Federica Campochiaro, Diana Cantoni, Martina Crisari, Virginie Muna Epoupa Mengou, Giulia Fabbri, Martina Farinelli, Rachele Ferri, Elisa Fonsati, Chiara Lovecchio, Anna Mazzocco, Giorgia Paolini, Alessia Pedrazzi, Elena Poggi, Sofia Riccio, Elena Teodori e Arianna Zanetti guidate da Sara Matucci e Serena Lambertini. Il preparatore atletico è Alessandro Lanzoni.

Doppio bronzo per le squadre junior e senior del Sincro Roller Calderara. Terzo posto anche per le senior con Roman Holiday. Ragazze e allenatori molto soddisfatti per le prestazioni: entrambe le squadre staccano il pass per i campionati del mondo. Grande soddisfazione per lo staff tecnico composto da Barbara Calzolari, Cristina Lippi, Cinzia Roana e Roberto Stanzani e per la presidente Laura Libbra. Il team junior era composto da Nicole Amendola, Sophia Arduini, Alice Cornacchia, Greta Di Carlo, Matilde Franchini, Vittoria Grassi, Gabriela Ipate, Sonia Lascari, Giulia Martignoni, Adele Martini, Chiara Pellegrini, Ludovica Riccardo, Sofia Rossi, Sofia Santolini, Olga Sgargi, Giada Tartari, Vittoria Vaccari, Sofia Viola e Ludovica Zucchini.

Nel team senior troviamo Lisa Anselmi, Maya Arduini, Sofia Best, Chiara Catellani, Annalisa Di Falco, Giulia Donati, Elena Gatti, Michela Gentilini, Gaia Guidi, Elisa Legnani, Francesca Lo Grasso, Valentina Lusardi, Erika Morelli, Nicole Negrini, Sofia Piccinini, Giada Pierro, Chiara Righetti, Sara Rossetti e Maria Chiara Toneatti.