Pattinaggio. Il Civitanova Skating team scalda i motori in vista dei campionati italiani

Cominciano gli impegni agonistici per il Civitanova Skating Team, pronto dare prova di quanto fatto in allenamento fino a questo momento in occasione dei Campionati italiani indoor. L’appuntamento è a Pescara, dal 16 al 18 febbraio per le categorie Allievi Junior e Senior e invece dal 23 al 25 febbraio per le categorie Ragazzi 12 e Ragazzi.

Nel primo fine settimana di gare pattini ai piedi per tenere alto il nome della società di pattinaggio per il pluri-campione italiano ed europeo Andrea Angeletti e per Vittoria Germani, Irene Vacca, che torna a gareggiare dopo un lungo infortunio, e Lara Givetti Alessi, nella categorie Allieve. Nel secondo fine settimana di gare, invece, tocca alle Ragazze 12 Ludovica Berducci e Vassilissa Kasap, le Ragazze Elizaveta Kasap, Samantha Vaca Toalombo, Nicol Sorio, Sofia Lattanzi, Vanessa Sabbatini e per la categoria Ragazzi Pietro Valerio Fumagalli difendere i colori del Civitanova Skating Team con grinta e determinazione. Pronti a sostenerli sul campo gara, come sempre, ci saranno dirigenti e i tecnici della giovane società civitanovese, Moreno e Debora Monti.