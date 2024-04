Pattinaggio. In pista a San Severino gli assi e i campioni

La carica dei 300 allo stadio comunale di San Severino per le finali del campionato regionale su strada di pattinaggio. Appuntamento organizzato dalla Rotellistica Settempeda assieme alla Federazione italiana sport rotellistici e al Coni. Dalle 9 alle 21, approfittando di una splendida giornata di sole, i migliori atleti della regione – divisi per categorie – si sono confrontati sulla pista d’asfalto dell’impianto "Gualtiero Soverchia", facendo trionfare la sana competizione e la voglia di stare insieme. Nel corso della mattinata sono scesi in pista i pattinatori più piccoli, dalla categoria giovanissimi fino agli esordienti, mentre nel pomeriggio si sono sfidati quelli delle categorie maggiori: dalla R12 fino ai senior. Fra quest’ultimi anche la già campionessa europea e medaglia d’argento ai Mondiali junior, Alice Sorcionovo di Montecosaro (portacolori della società Luna Sports Academy di Senigallia), che ha vinto il giro sprint senior. Per quanto riguarda gli atleti di casa della Rotellistica Settempeda è finito sugli scudi Nicola Panichelli, il quale ha conquistato il secondo posto sia nella gara dei 300 metri sprint sia nella sfida dei 3000 metri a punti. Bene anche Samuele Cambriani, che nella categoria ragazzi ha conquistato un ottimo quinto posto; buoni piazzamenti per Alessandra Cambriani (categoria allieve) e per Marika Falistocco nella 5000 metri a punti. Insomma, ottime soddisfazioni per gli allenatori Francesco Crognaletti e Ilenia Marozzi, i quali, al di là dell’impegno tecnico, hanno fattivamente contribuito all’organizzazione della competizione. Alla manifestazione hanno preso parte anche Rosa Piermattei, sindaco di San Severino, e Paolo Paoloni, assessore allo Sport, che si sono voluti complimentare con Paolo Crognaletti, presidente dell’Asd Rotellistica Settempeda, per l’ottima riuscita dell’iniziativa.

m. g.