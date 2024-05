Pattinaggio. Juvenilia Pollenza da applausi ai Regionali

La Juvenilia di Pollenza è stata protagonista ai campionati regionali di pattinaggio disputati a Civitanova avendo vinto 30 medaglie e fatto 222 punti che l’hanno portata sul gradino più alto del podio. Molti ragazzi si sono guadagnati la partecipazione ai tricolori su pista che si svolgeranno a San Benedetto a giugno e a San Giorgio delle Pertiche a luglio. Tantissimi i podi conseguiti dagli atleti della Juvenilia che capitanati dal loro coach Danny Sargoni hanno fatto incetta di medaglie. Lo stesso Sorgoni ha conquistato ancora una volta il titolo regionale: è stato primo (Senior) nel giro atleti contrapposti e secondo nella 5000 a punti. Valentina Buccolini (Senior) si è classificata seconda nel giro atleti contrapposti e terza nella 5000 a punti. Sofia Fermanelli (Junior) ha vinto il giro atleti contrapposti; terzo Simone Virgili (Junior) nella prova atleti contrapposti e nei 5000 a punti. Sono poi saliti sul terzo gradino del podio Sara Sdrubolini (Allievi) e Sara Petrucci (Ragazzi) nella gara atleti contrapposti; Emma Virgili (Ragazzi) ha vinto il bronzo nella 3000 a punti. Medaglia d’argento a Davide Sdrubolini (Ragazzi) sulla 3000 a punti e a Leonardo Baccifava (R12) nella prova atleti contrapposti e primo nella 2000 a punti. Successo di Chiara Illuminati (R12) nella gara atleti contrapposti e prima nella 2000 a punti. Argento per Emma Virgili, Sara Petrucci e Chiara Illuminati (Ragazze) nell’Americana a squadre; stessa posizione per Sara Sdrubolini, Alessia Frisoli e Sofia Fermanelli (Allieve) nella Americana a squadre. Da applausi le prove di Alessia Menghi (Esordienti): prima nella 2 giri sprint, seconda negli 8 giri sprint e terza in destrezza; di Maria Giulia Tribuzi (Esordienti): prima negli 8 giri sprint e seconda in destrezza; di Irene Mogetta (Esordienti) prima in destrezza; di Edoardo Cardini (Esordienti) primo nei 2 giri sprint, primo negli 8 giri sprint e secondo in destrezza; di Lorenzo Santucci (Esordienti) terzo in destrezza; successi di Teodora Paesani (Giovanissimi) nella 2 giri sprint, nei 5 giri in linea e nella prova di destrezza.